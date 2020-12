Isolamento Covid al rientro dall'estero violato per delle "commisioni": multata

Una cittadina cubana, sottoposta all'obbligo dell'isolamento fiduciario poiché in arrivo dall'estero, nel pomeriggio di giovedì non è stata trovata a casa, all'atto della verifica effettuata dalle Volanti della Questura su richiesta della locale Prefettura.

La donna, raggiunta al cellulare, ha riferito di essersi allontanata per alcune commissioni ma gli agenti, al suo rientro, l'hanno attesa e le hanno contestato la sanzione amministrativa di 400 euro ricordandole gli obblighi che impone l'attuale normativa.

Sanzionato anche un vicentino sopreso girare in viale Verona nel cuore della notte tra venerdì e sabato. Agli operatori di Polizia l'uomo ha riferito di essere uscito per "acquistare le sigarette". Inutili le giustificazioni; per lui multa di 533 euro.