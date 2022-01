Viola il Foglio di Via: denunciato un 25enne

Venerdì sera, intorno alle 20.30, i carabinieri della stazione di Bassano del Grappa, durante un controllo nel centro cittadino hanno riconosciuto un 25enne, già noto alle forze dell'ordine, sul quale gravava Foglio di Via Obbligatorio per anni tre dal comune di Bassano del Grappa.

Provvedimento emesso dal questore di Vicenza il 16 novembre 2020 e notificatogli il 23 successivo. Portato in caserma è stato denunciato per la violazione del Foglio di Via.