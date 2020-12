Locale sovraffollato, arriva la polizia: disposta chiusura per cinque giorni

Alcuni passanti e residenti di via Zamenhof, a Vicenza, intorno alle 15.40 di domenica, hanno chiesto l'intervento della polizia segnalando la presenza di un numero di clienti, sia all'esterno che all'interno del locale Jam Burger, superiore ai limiti normativi.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato, seduti ai tavoli, un numero di clienti superiore a 4 e, come accertato dalla Polizia, non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Appurata la evidente violazione del Dpcm, gli agenti hanno provveduto a sanzionare il titolare e a disporre la chiusura dell'attività commerciale per 5 giorni.