Violenza sulle donne, l'emergenza senza fine: arrestato stalker 40enne

L'uomo, già denunciato per atti persecutori, aveva cercato di violare l'ex domicilio della ex. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri

Cerca di entrare nella casa della ex compagna e viene arrestato dai carabinieri. I militari della stazione di Trissino, nella notte tra il 15 e il 16 settembre, hanno tratto in arresto un 40enne - D.B. le iniziali - residente a Malo. L'uomo, dopo la denuncia presentata dalla vittima per atti persecutori, ha cercato di violare il nuovo domicilio della donna.

La vittima aveva interrotto la relazione con l'uomo durante la scorsa estate e aveva denunciato i maltrattamenti fisici e psicologici che aveva subito dal compagno violento il quale si era allontanato da Brogliano, dove viveva, continuando però a cercare di contattare la donna.

Lo stalker, poco prima delle 22 del 15 settembre, si è presentato presso l'abitazione della ex compagna - a Brogliano - nonostante l'espresso divieto della donna. L'uomo, fortemente agitato, ha cercato di entrare in casa tramite il balcone e il portone d'ingresso. A quel punto la vittima ha chiamato il 113. I carabinieri sono intervenuti sul posto fermando il tentativo del violento e ponendolo agli arresti domiciliari.

Il 40enne dovrà rispondere in sede di giudizio direttissimo della sua condotta.