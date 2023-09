Viola divieto avvicinamento alla madre, arrestato e trasferito in carcere

Nella giornata di martedì i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile sono intervenuti a Thiene per la segnalazione di una persona in escandescenza davanti all’ingresso di una abitazione.

I militari, arrivati sul posto sono riusciti a bloccare con non poca difficolta? l’uomo, un cittadino italiano di 46 anni e gia? noto agli operanti, che in stato di agitazione aveva raggiunto la casa dove vive sua madre. Gli approfondimenti investigativi eseguiti dai carabinieri hanno consentito di accertare che a carico del soggetto era in atto una misura di divieto di avvicinamento alla donna. Il 46enne è stato quindi arrestato e trasferito in carcere.