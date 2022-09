Cagnolino cade in un burrone, salvato dai vigili del fuoco

La notte scorsa, alle 22 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Daniele a Chiampo per salvare un cagnolino, segnalato da alcuni passanti in fondo a un burrone a ridosso del greto dell’omonimo torrente.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno predisposto la calata di un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviale), che arrivato sul fondo, ha subito recuperato il docile meticcio che è stato inserito su una sacca per la risalita. Il cagnolino in buono stato di salute e senza nessuna ferita, ma purtroppo sprovvisto di microchip, dopo essere stato coccolato dai vigili del fuoco è stato affidato alle cure del cinovigile per esser portato in canile.