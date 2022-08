Controlli delle forze dell'ordine, disposti 14 provvedimenti

Nella serata di ieri, martedì 9 agosto, e fino a tarda notte sono state effettuate operazioni di controllo straordinario del territorio, disposte con ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori al fine di prevenire situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza, episodi di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio e quelli collegati all’immigrazione clandestina.

Sono stati passati al setaccio i parchi pubblici e le aree verdi della città, in particolare sono stati eseguiti controlli nelle zone di campo Marzio, corso San Felice e Fortunato, via Cà Balbi, via Luzzatti, piazzale della Vittoria e piazzetta San Biagio. Questi controlli hanno, inoltre, interessato i luoghi di aggregazione e gli esercizi commerciali segnalati come abitualmente frequentati da soggetti pericolosi o dediti a traffici illeciti.

Nel corso delle attività di controllo sono stati impiegate circa 30 unità appartenenti a tutte le forze dell’ordine: questura di Vicenza, del comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, del comando provinciale della Guardia di Finanza, polizia locale di Vicenza e Reparto Prevenzione Crimine della polizia di stato. A supporto delle attività anche l’unità cinofila della Guardia di Finanza. L’attività orientata alla prevenzione e repressione dei reati si è conclusa con 141 persone identificate, di cui 48 stranieri e 39 con precedenti, 49 autoveicoli e 2 esercizi pubblici controllati.

Al termine delle operazioni condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, l’ufficio Immigrazione e la divisione Anticrimine della questura hanno predisposto le procedure amministrative ai fini dell’adozione, da parte questore Sartori, dei seguenti provvedimenti: