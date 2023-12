Vicenza, cedimento stradale a causa di una perdita idrica 

Nel pomeriggio di martedì si è verificato un cedimento stradale in viale Verona, all'incrocio con Via Ferreto de Ferreti, in seguito ad una perdita idrica. Il Pronto Intervento di Viacqua è sul posto e, coadiuvato dagli agenti della Polizia Locale ha già provveduto a delimitare l'area e ad avviare le attività di scavo.

Allo stato attuale, quindi, si è dovuto procedere alla chiusura di una corsia di marcia per consentire il movimento in sicurezza dei mezzi di servizio e del personale operativo. A breve, inoltre, si dovrà procedere all'interruzione della fornitura idrica nel tratto di viale Verona tra le intersezioni con via Allende e via Crispi. Per circa due ore, tempo necessario a completare l'intercettazione della condotta danneggiata e procedere alla riparazione, rimarranno a secco i rubinetti di 244 utenze.

Fino a completamento dell'intervento si consiglia di non programmare l'utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature quali lavatrici e lavastoviglie. Una volta ripristinata la fornitura potrebbero verificarsi fuoriuscita di acqua torbida o di colore lattiginoso per effetto della movimentazione dele tubature e dei cambi di pressione. Questa condizione può essere risolta in breve tempo lasciando scorrere per qualche secondo l'acqua.