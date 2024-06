Avellino, daspo per tifoso irpino autore di atti di violenza al Menti di Vicenza

Il tifoso irpino, dopo aver scavalcato la recinzione, raggiunto il terreno di gioco, si portava nei pressi del settore occupato dai tifosi vicentini e colpendo con due pugni un tifoso locale tentava di impossessarsi di uno striscione. La sua condotta poneva in pericolo la gestione dell’Ordine pubblico determinando momenti di forte tensione tra le rispettive tifoserie. Di qui la necessità del provvedimento questorile odierno che impedirà al tifoso ultras di accedere per la durata di cinque anni a tutte le strutture ove si svolgono manifestazioni sportive, di tutte le categorie, anche in occasione di partite amichevoli in Italia o all’estero ed inoltre ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.