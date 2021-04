Lesioni aggravate e minacce, arrestato un 55enne al parco

L'uomo, fermato dalla polizia, era sprovvisto di documenti ed è stato portato in questura dove gli agenti hanno appurato che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione

Nella tarda mattinata di mercoledì, nel corso dei servizi di perlustrazione effettuati dalle Volanti della Questura e finalizzati al monitoraggio di assembramenti e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, E.H.M., cittadino marocchino del 66, è stato tratto in arresto nell'area verde di via Bedeschi a Vicenza in quanto destinatario di un provvedimento restrittivo del Tribunale di Vicenza.

L'uomo, sottoposto ad un controllo di polizia, era sprovvisto di documenti e pertanto, condotto in Questura, gli Agenti hanno appurato che pendeva a suo carico un ordine di carcerazione per scontare la pena definitiva di 5 mesi. Il provvedimento, eseguito dagli Operatori delle Volanti, si riferiva a pregressi reati commessi dal soggetto (lesioni aggravate e minacce). Al termine delle operazioni di rito, il soggetto è stato associato al carcere di Vicenza.