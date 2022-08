Roma Termini, investita da un treno al rientro dal concerto di Blanco: muore vicentina 21enne

Tragedia alla stazione Termini dove una donna è morta dopo essere stata investita da un treno. La vittima è una 21enne residente a Schiavon che si era recata nella capitale per assistere a un concerto di Blanco. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:15 di giovedì 28 luglio al binario 13 dove la ragazza è caduta sotto la motrice di un convoglio in transito. Inutili i soccorsi, la giovane è deceduta sul colpo.

Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno svolgendo accertamenti per capire se si sia trattato di un incidente o di un eventuale gesto volontario. Così come non si esclude che la ragazza possa essere stata investita mentre camminava oltre la linea gialla o che possa essere stata travolta mentre attraversava i binari.

Al fine di consentire l'intervento del medico legale e dell'autorità giudiziaria il traffico ferroviario in transito sul binario 13 ha subito dei forti rallentamenti con ritardi sui convogli della linea Roma-Formia.

Terminati gli accertamenti alle 20:30, il traffico ferroviario precedentemente rallentato , è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto.