Il vento fa cadere l'impalcatura di un cantiere, strada bloccata

Alle 10:20 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Cimone a Vicenza per la caduta in strada di una impalcatura in tubi innocenti di un cantiere adibito ai lavori di ricostruzione di un condominio: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dalla vicina sede hanno eseguito un controllo per escludere il coinvolgimento di persone. Concause della caduta dell’impalcatura la probabile presenza di forte vento. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Interrotta la circolazione lungo la via.