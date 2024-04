Ventenne pestato fuori dalla discoteca, identificati i colpevoli

Un ventenne, un ventunenne e un ventiduenne, tutti bassanesi e tutti di buona famiglia. Sono loro i responsabili del pestaggio ai danni di un ventenne di Rosà avvenuto fuori da una discoteca in via Matteotti a Bassano una notte di due settimane fa. Il giovane è finito in ospedale con una frattura sotto all’occhio e una prognosi di 15 giorni. La vittima ha poi denunciato il fatto, dopo pochi giorni, al comando della polizia locale.

Gli aggressori sono stati individuati dagli inquirenti che hanno ricostruito la vicenda, iniziata con una lite all’interno del locale e poi conclusasi appunto con il pestaggio all’esterno. La polizia locale di Bassano è ora al lavoro per vedere se c’è stato il coinvolgimento di qualcun altro nella lite per la definizione dell’eventuale reato di rissa, che scatta d’ufficio qualora fossero coinvolte almeno cinque persone.

"Come altre vicende del genere quello che posso dire è che a Bassano nessuno può venire a compiere questa azioni e pensare di farla franca", è stato il commento dell’assessore alla sicurezza Claudio Mazzocco.