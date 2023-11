Giovane ferito da un colpo di pistola, è grave

Bocche cucite da parte della questura di Vicenza sul fatto di sangue avvenuto mercoledì sera, verso le 20, a Setteca', frazione di Vicenza. La sparatoria è avvenuta in Strada Setteca', vicino al parco giochi a fianco del cimitero e al campo da calcio. Secondo le poche informazioni raccolte, un ventenne è finito nel reparto rianimazione dell'ospedale del capoluogo berico per una ferita d'arma da fuoco. Il proiettile lo avrebbe colpito all'addome. Il giovane si sarebbe presentato spontaneamente al pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte degli agenti della questura e della squadra mobile.