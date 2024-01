Vendeva sigarette senza autorizzazione, denunciata la titolare di un bar: sequestrati 48 chili di tabacchi

Nei giorni scorsi le fiamme gialle di Vicenza hanno eseguito specifici accertamenti in relazione alla vendita di generi di monopolio quale concessione statale, conferita ad una persona (cittadino italiano o di un paese dell’Unione Europea) sulla base di un mandato fiduciario non trasferibile a terzi.

Nel corso dei controlli, i finanzieri della Tenenza di Thiene hanno eseguito specifici approfondimenti nei confronti di un bar riconducibile ad una cittadina cinese, nei cui locali è ubicata anche una rivendita ordinaria di generi di monopolio formalmente riconducibile ad una cittadina di nazionalità italiana.

I militari non hanno però mai trovato la presenza della titolare della rivendita dei generi di monopolio: nelle ore pomeridiane la vendita dei tabacchi era effettuata, con carattere di continuità, da persone non preventivamente autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel corso dell’accesso eseguito è stata constatata la vendita diretta di sigarette ad un cliente da parte della legale rappresentante (non autorizzata alla vendita di generi di monopolio) della società che gestisce il bar e, quindi, alla luce degli elementi complessivamente acquisiti, che escludevano l’occasionalità di tale condotta, la Tenenza di Thiene ha denunciato alla rocura della Repubblica di Vicenza la legale rappresentante della predetta srl in ordine all’ipotesi di reato (vendita di tabacchi senza autorizzazione) che prevede l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da 5mila a 10mila euro. I finanzieri hanno inoltre sequestrato i tabacchi posti in vendita (sigarette avente un peso complessivo convenzionale di tabacco pari a kg 48,5) in quanto corpo del reato, successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica di Vicenza.

Infine i militari hanno segnalato il fatto all’Agenzia delle Dogane e Monopoli per i provvedimenti di competenza.