Vede sfrecciare il ladro lungo la ciclabile, dopo un anno e mezzo recupera la bici rubata

Nel mese di novembre 2022 un cittadino di nazionalità bengalese aveva denunciato ai carabinieri di Chiampo il furto della propria bicicletta. Non una bici qualunque, ma un modello da turismo di fascia media che, a prescindere dalla quotazione di mercato, aveva un particolare valore affettivo per il proprietario visti i sacrifici economici sostenuti per l’acquisto.Tanto il dispiacere per il furto patito, abbinato alla consapevolezza delle basse probabilità di ritrovare la bicicletta, seppur dettagliatamente descritta ai carabinieri in sede di denuncia.

La svolta è arrivata un anno e mezzo dopo, ovvero nel pomeriggio di giovedì 18 aprile 2024, quando la vittima ha rivisto la propria bicicletta sfrecciare sulla ciclabile che collega Chiampo ad Arzignano, condotta da un individuo di nazionalità Indiana. Memore dei preziosi consigli ricevuti, la vittima ha prontamente chiamato i carabinieri di Valdagno. Immediato l’intervento della pattuglia della stazione di Chiampo che, acquisiti dal testimone oculare tutti gli elementi necessari, ha prontamente rintracciato e sottoposto a controllo bicicletta e conducente. La perfetta corrispondenza della bici alla descrizione resa in sede di denuncia, unitamente alle lacunose dichiarazioni dell’utilizzatore in merito al possesso ed alla lecita provenienza del mezzo, hanno comportato l’inevitabile denuncia a piede libero del ciclista per ricettazione con contestuale sequestro del mezzo, ora custodito dai carabinieri per i necessari accertamenti in previsione, al termine delle indagini, della successiva riconsegna al legittimo proprietario.