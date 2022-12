Vandalizzato l'albero di Natale in piazza Marconi

Un gesto che il sindaco non esita a definire grave. È stato vandalizzato il nuovo albero di Natale in piazza Marconi a Montecchio Maggiore, acceso sabato 3 dicembre con una festa alla quale hanno partecipato bambini e famiglie sulle note del coro dei Bambini delle Piccole Stelle e della banda Pietro Ceccato, con le magie dell’associazione Magic Fantasy World, la collaborazione della Proloco Alte Montecchio e del gruppo Solidarietà.

Nella serata di ieri, domenica 4 dicembre, all’accensione l’albero si è illuminato soltanto a metà, alla verifica dei tecnici del comune è risultato che il cavo delle lucette era stato tranciato di netto a circa un metro e mezzo di altezza, lasciando dunque senza elettricità tutta la parte inferiore.

«Un gesto vergognoso, da condannare, che ferisce la nostra comunità perché va a colpire il simbolo del Natale, un segno di speranza per il futuro e di gioia per i nostri bambini. – commenta il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula – Abbiamo fatto denuncia presso le nostre forze dell’ordine che si sono già attivate per individuare i responsabili anche attraverso le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti in piazza. Al di là del danno economico, che si può quantificare in un centinaio di euro per l’acquisto di un nuovo cavo, non possiamo liquidare quanto avvenuto come una semplice bravata. Si tratta di un atto molto grave che offende tutta la nostra città».