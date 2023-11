Vandalismi alla scuola media, i due colpevoli si sono costituiti: sono due ragazzini

A seguito degli atti vandalici che si sono verificati nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre nel cortile della scuola secondaria di primo grado “Monte Grappa”, il sindaco di Romano d’Ezzelino Simone Bontorin e il dirigente scolastico Antonio Maria Bianchin hanno più volte invitato i colpevoli a costituirsi spontaneamente, assumendosi così le proprie responsabilità e dimostrando un ritrovato senso civico. Nei giorni scorsi, parallelamente alla raccolta di indizi svolta dall’Amministrazione comunale insieme al dirigente scolastico e le forze dell’ordine, i responsabili dell’atto vandalico si sono interfacciati con il primo cittadino di Romano d’Ezzelino insieme alle rispettive famiglie.

Nella giornata di venerdì 17 novembre, il sindaco Simone Bontorin ha incontrato i ragazzi, tutti minorenni, constatando una sincera e puntuale presa di coscienza della situazione e della loro colpevolezza. «La grande pressione esercitata nei giorni di domenica pomeriggio e lunedì ha fatto emergere dei primi tentativi, da parte alcuni ragazzi, nel rendersi disponibili ad ammettere la propria colpevolezza. Di comune accordo con il dirigente scolastico, che ringrazio, abbiamo aspettato qualche giorno per capire se fossero coinvolti altri ragazzi, oltre a quelli che già si erano fatti vivi. Nello specifico si tratta di un gruppo di ragazzi della zona, tutti minorenni, che attraverso i loro genitori o direttamente si sono interfacciati con me. Ci siamo incontrati venerdì pomeriggio, i ragazzi hanno confermato la dinamica ipotizzata di quanto è accaduto e hanno ammesso anche di essere rientrati nel cortile della scuola nel tentativo di ripristinare il disastro che avevano combinato. Il loro è stato un gesto senza premeditazione. Il primo passo è stato fatto, perché i colpevoli hanno capito e realizzato appieno la gravità del loro comportamento che non è stato e non sarà classificato da nessuna delle parti in causa come una semplice “bravata”, perché si tratta di un grave danneggiamento a un bene pubblico. Il fatto di essersi costituiti è senza dubbio un elemento positivo nella visione d’insieme ma, dopo l’incontro avuto ieri con loro e con le rispettive famiglie, ci rivedremo fra una settimana per stabilire assieme come risarcire i danni e la comunità di Romano d’Ezzelino. L’intenzione e la speranza dell’Amministrazione comunale è che i ragazzi si presentino al prossimo appuntamento con delle proposte di risarcimento che non contemplino solo il pagamento del danno economico ma che dimostrino un’effettiva volontà di rimediare al malfatto con iniziative a supporto della comunità. In caso contrario, abbiamo già definito una lista di lavori socialmente utili a cui dovranno dedicarsi ma la vera soddisfazione, per me e per i docenti tutti, sarebbe quella di trasformare questa vicenda in un precedente dall’alto valore pedagogico grazie proprio alla risposta dei ragazzi», ha commentato Simone Bontorin, sindaco di Romano d’Ezzelino.