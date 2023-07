Valori oltre la norma in un contenitore di perossido di idrogeno, intervengono i pompieri

La notte scorsa, alle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via 1 Maggio a Montecchio Maggiore all’interno di un’azienda di lavorazione di stampi in acciaio inox per la fuoriuscita di vapori di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) da un contenitore di 1500 litri: nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, dopo l’allarme degli operai del turno notturno, hanno constatato che il prodotto all’interno si trovava con valori oltre la norma, hanno quindi provveduto al raffreddamento del contenitore riportando la temperatura a valori di sicurezza. Sono stati quindi contattati i tecnici della ditta fornitrice per uno scambio di informazioni. Le operazioni di monitoraggio dei vigili del fuoco sono terminate alle 3.30. Questa mattina l’intervento dei tecnici per la manutenzione e verifica dell’anomalia.