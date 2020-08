Cercatrice di funghi cade, interviene il Soccorso Alpino

Poco prima delle 17 il Soccorso alpino di Schio è stato attivato, su richiesta della Centrale del 118 a seguito della chiamata di un parente, per una cercatrice di di funghi che era scivolata nella ripida scarpata di un bosco in Contrada Sartore a Valli del Pasubio. Una squadra ha raggiunto la donna, L.F., 69 anni, di Valli del Pasubio (VI), che era riuscita a tornare sul sentiero, a 200 metri circa dalla carrabile. Dopo averla stabilizzata per un sospetto trauma alla spalla, i soccorritori la hanno imbarellata e trasportata fino alla strada per affidarla all'ambulanza diretta all'ospedale di Santorso

