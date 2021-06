Figlio di immigrati vicentini freddato con un colpo alla testa da due motociclisti

L'omicidio è avvenuto a San Martín, in provincia di Buenos Aires, mentre la vittima aspettava il ritorno della moglie dallo shopping. Arrestati due giovani di 19 e 24 anni che volevano rubargli l'auto

Giuseppe Josè Angel Visonà, imprenditore di 69 anni, figlio di emigrati di Valdagno e vicepresidente di un'azienda di pompe e attrezzature antincendio , è stato brutalmente ucciso con un colpo alla testa. L'omicidio è avvenuto alle 17 di mercoledì pomeriggio a Villa Ballester, nel dipartimento General San Martín, in provincia di Buenos Aires, dove l'uomo viveva. A sparare il colpo due "motochorros", rapinatori in moto, che cercavano di rubargli il pick up.

Secondo quanto riferito dai giornali locali, Visonà si era fermato tra le vie General Paz e Libertad assieme a sua moglie, Silvia Vizzano di 57 anni. La donna è andata in un negozio, mentre il marito l'aspettava parcheggiato con la sua Fiat Toro Nera. Il 69enne, a un certo punto, è stato avvicinato da due individui arrivati in moto. I rapinatori erano armati e volevano appunto rubargli l'auto. La vittima ha cercato di scendere dal suo mezzo, opponendo resistenza, ed è stato freddato con una 9 millimetri. I due assassini si sono poi allontanati velocemente.