Va in questura a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, ma è un pluripregiudicato: espulso dall'Italia

Quando si dice "faccia tosta", ma stavolta ad A.F.A., 46enne cittadino ghanese con un lungo curriculum di attività criminali alle spalle, è andata male. L'uomo, nel pomeriggio di giovedì, si è presentato in questura nel tentativo di rinnovare il proprio titolo di soggiorno senza averne però più diritto.

L’uomo, giunto in Italia nel 2007, aveva infatti ottenuto il permesso di soggiorno. Tuttavia, subito dopo, ha iniziato a vivere di espedienti e a commettere vari reati a Vicenza e in provincia, venendo denunciato più volte per reati contro la persona, contro il patrimonio e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, nonché per porto di armi e oggetti atti a offendere. Nel 2013, inoltre, è stato condannato per guida in stato di ebbrezza (colto alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al massimo consentito), e, nel 2014, per il furto aggravato (aveva rubato una bicicletta dal garage di un’abitazione di Thiene) e resistenza a pubblico ufficiale (in Campo Marzo, a Vicenza, aveva spinto un Agente che gli chiedeva i documenti).

Nonostante le varie condanne e le tante denunce, confidava, molto probabilmente, in un rinnovo del suo permesso di soggiorno. Pertanto, ieri mattina, si è presentato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione per chiedere il rinnovo del titolo di soggiorno. Però, gli agenti, una volta esaminata la sua situazione e i vari precedenti, gli hanno notificato un provvedimento immediato di espulsione. Il questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, ne ha pertanto disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Ponte Galeria, dove è stato condotto, in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo aereo per il Ghana.