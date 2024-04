Va in giro a bordo di una bicicletta rubata, denunciato per ricettazione 

Gli agenti delle “volanti” della questura lo hanno notato e immediatamente bloccato a Campo Marzo a Vicenza. Il fatto è successo mercoledì verso le 10:50. Il soggetto fermato era a bordo di una bicicletta di cui il proprietario aveva da qualche giorno denunciato il furto, fornendo alcuni dettagli che l’avrebbero resa riconoscibile tra mille: una Bottecchia Elektron, con pedalata assistita, del valore di circa 4000 euro, con degli adesivi e dei punzoni estremamente particolari. Il furto era avvenuto dal garage di casa, a Vicenza, in zona Est.

Ne è stato trovato in possesso un cittadino di origine nigeriana del 1978 (G. S. R.) che ha dichiarato di averla acquistata da un venditore ignoto, dopo la pubblicazione di un annuncio su internet, pagandola circa 500 euro, pur non avendo alcuna ricevuta di pagamento in merito.

La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, mentre chi ne era in possesso è stato denunciato per ricettazione.