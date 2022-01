Va dai carabinieri a fare una denuncia, scoprono che è latitante: 28enne finisce in carcere

Aveva compiuto una sfilza di reati quali furto, estorsione e rapina dal 2012 al 2013 e per questi era stato condannato a più di 3 anni di carcere. Da tempo, però, Abel David Mercado Santos - classe '94 - risultava irreperibile. Lo scorso venerdì il 28enne si è però presentato presso la stazione carabinieri di Bassano del Grappa per formalizzare una denuncia.

Dalla verifica dell’identità personale, i militari hanno scoperto che a suo carico pendeva appunto un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura il 7 ottobre 2021. Per questo, al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere a Vicenza per l'espiazione della pena.