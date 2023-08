Va a funghi e si rompe una gamba, recuperato dal Soccorso alpino

Martedì mattina la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Asiago, per un cercatore di funghi che si era fatto male, cadendo nel bosco in località Termine. Il 67enne di Cogollo del Cengio, che era stato notato da due persone di passaggio, poi andate incontro ai soccorritori, è stato raggiunto da una squadra avvicinatasi in fuoristrada e di seguito a piedi per 700 metri. Imbarellato per una possibile frattura alla gamba, l'uomo è stato trasportato alla jeep e da lì trasferito all'ambulanza partita in direzione di Asiago.