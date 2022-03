Ustionato da un ritorno di fiamma, muore un 94enne

Un anziano è rimasto gravemente ustionato mentre stava bruciando delle sterpaglie vicino alla propria abitazione. Il drammatico episodio è accaduto verso le 13 di sabato in contrada Stellar a Gallio. La vittima, un 94enne, sarebbe stato colpito da un ritorno di fiamma. Sul posto sono arrivati i soccorsi del Suem 118 e l’anziano è stato portato in elicottero al San Bortolo di Vicenza dove si trova ricoverato al reparto rianimazioni in condizioni critiche a causa delle ustioni riportate che avrebbero coperto il 90% del corpo.

AGGIORNAMENTO ORE 18

Non ce l'ha fatta Domenico Stella, il 94enne ricoverato in gravissimi condizioni nel primo pomeriggio per le ustioni provocate molto probabilmente da un ritorno di fiamma di alcune sterpaglie che stava bruciando. Nonostante l'intervento dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare: l'anziano è spirato dopo poche ore.