Ustionato da un ritorno di fiamma, gravissimo un 94enne

Un anziano è rimasto gravemente ustionato mentre stava bruciando delle sterpaglie vicino alla propria abitazione. Il drammatico episodio è accaduto verso le 13 di sabato in contrada Stellar a Gallio. La vittima, un 94enne, sarebbe stato colpito da un ritorno di fiamma. Sul posto sono arrivati i soccorsi del Suem 118 e l’anziano è stato portato in elicottero al San Bortolo di Vicenza dove si trova ricoverato al reparto rianimazioni in condizioni critiche a causa delle ustioni riportate che avrebbero coperto il 90% del corpo.