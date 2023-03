Usava diversi nomi per nascondere la sua identità, fermato pregiudicato senza documenti di riconoscimento

Nella serata di giovedì, la squadra "volanti" della questura di Vicenza ha arrestato L.M.A., un cittadino algerino di 28 anni, in seguito a un controllo durante i servizi di prevenzione generale e di pattugliamento del territorio.

Gli agenti hanno trovato L.M.A. in possesso di circa 15 grammi di hashish e senza documenti di riconoscimento. Pertanto, il sospetto è stato accompagnato presso gli uffici della questura per essere identificato attraverso rilevamenti fotodattiloscopici. Al termine delle indagini, si è scoperto che il sospetto aveva utilizzato diversi alias in precedenza per eludere i controlli sulla sua reale identità.

Il questore della provincia di Vicenza, Paolo Sartori, ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dell’individuo e lo ha messo a disposizione dell’ufficio immigrazione. Durante gli accertamenti, si è anche scoperto che lo straniero è un abituale consumatore di stupefacenti, pertanto è stato segnalato alla Prefettura.