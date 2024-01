Usa lo spray per allontanare i gatti, scoppia la lite di condominio: interviene la polizia

Alle ore 19.20 di venerdì, un equipaggio in servizio di volante della questura è intervenuto a Vicenza, in via Scaramuzza, in quanto era stata segnalata una lite tra alcuni condomini. L’intervento dei poliziotti ha consentito di calmare le parti ed evitare che la situazione degenerasse. Dalle informazioni acquisite sul posto la polizia ha accertato che una delle residenti nel condominio, poco prima, infastidita dalla presenza di numerosi gatti nelle pertinenze comuni, aveva spruzzato dello spray, consigliatole da un veterinario (e quinti ritenuto non pericoloso), per allontanare i numerosi piccoli felini che da qualche tempo gravitano nella zona.

Il comportamento in questione è stato fortemente contestato da un’altra condomina che - visto l’uso dello spray - è intervenuta immediatamente per impedire il proseguimento dell’azione. Ne nasceva un alterco tra le due, nel corso del quale la proprietaria dello spray avrebbe utilizzato il prodotto non solo in direzione dei gatti ma anche verso l’altra condomina (pur senza procurarle lesioni e senza far ricorso a cure mediche). A quel punto la discussione diventava ancor più animata, con l’intervento di altri condomini, nel tentativo di separare i contendenti e sedare la lite, con plateali lamentele ed accuse sulle responsabilità in odine alla presenza dei gatti nelle zone comuni e sulla necessità di affrontare la questione in assemblea condominiale, nonostante l’argomento fosse già stato affrontato più volte. I poliziotti hanno separato le parti contendenti, informandole sulle rispettive facoltà di legge e cercando di ricondurre la contesa in un alveo di legalità. Dopo circa mezzora di tentativi di mediazione, ripristinata la calma, potevano riprendere il normale servizio.