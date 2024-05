Uomo trovato senza vita a Campo Marzo, sospetta overdose

Tragica scoperta, oggi (mercoledì 29 maggio), in tarda mattinata a Campo Marzo, dietro all'ex caffè Moresco. Un uomo è stato trovato privo di vita: immediato l'allarme alla polizia e al 118. Il personale sanitario ha però potuto soltanto constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti: sembra che l'uomo, originario di Schio, vivesse a Vicenza condividendo l'appartamento con un amico. La prima ipotesi, non accertata, è che si sia trattato di overdose.

«Un uomo morto per overdose in Campo Marzo. In pieno giorno. In un parco attraversato da centinaia di persone, studenti universitari, cittadini che vanno al lavoro, persone che cercano serenamente di fare una passeggiata. Esiste una responsabilità di qualcuno? Diretta certo. Indiretta anche: di un'amministrazione incapace di garantire la sicurezza e che non è nemmeno in grado di gestire l'emergenza sociale e di affrontarla. A furia di parole, promesse ridondanti, vigili usati solo per fare multe, denaro pubblico, gestito male, progetti rinviati. Morire sotto il sole ed essere lasciati lì davanti a tutti diventa la normalità alla quale io non voglio abituarmi», ha commentato il consigliere Siotto.

Sul posto, oltre a un'ambulanza del Suem, sono arrivati anche gli uomini della questura che hanno coperto il cadavere con un telo.