Cade da un albero mentre pota una pianta, grave un 40enne

Poco dopo le 10 del giorno di Pasquestta l'elisoccorso di Treviso intervenuto a Lusiana per un 40enne caduto dall'altezza di circa due metri. L'uomo, nell'impatto col terreno, ha subito un deficit agli arti inferiori, tanto che sul posto è arrivata anche l'automedica per prestagli soccorso prima del trasporto in ospedale con un codice giallo.

La caduta sarebbe avvenuta mentre l'uomo stavo potando una pianta in un appezzamento di terra. L'allarme è stato dato da chi lo stava aiutando nel sistemare il verde nella proprietà di famiglia, lontano dall'abitazione.