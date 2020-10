Un positivo al Covid all'Anagrafe: il Comune attiva i protocolli di sicurezza

Mentre in piazza Biade nella mattinata di oggi 28 ottobre il comitato «Ama vivi nuota» protestava contro i recenti provvedimenti adottati dal governo in materia di limitazioni «alle attività sportive» una mezza dozzina di dipendenti municipali è stata fatta uscire da Palazzo degli Uffici, sede dell'anagrafe, dal momento che «sarebbe in corso una sanificazione nello stesso palazzo per via del fatto che uno o piú dipendenti sarebbero stati riscontrati positivi al test per il Covid-19».

Attorno a mezzodí la notizia è stata confermata dallo staff del primo cittadino Francesco Rucco. In effetti è stata riscontrata la positività di un dipendente tanto che il Comune di Vicenza ha prontamente attivato tutti i protocolli previsti dalla legge in casi del genere. La novità però ha suscitato un certa qual inquietudine tra i dipendenti. A minuti si attende una presa di posizione ufficiale da parte dell'amministrazione.