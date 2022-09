Un pestaggio e sette provvedimenti, il bilancio dei controlli della polizia

Si è conclusa nella giornata di ieri, martedì 28 settembre, un'ulteriore fase delle operazioni di controllo straordinario del territorio disposte dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori Le attività effettuate nei giorni scorsi si sono concentrate per lo più nelle cosiddette “aree a rischio” del capoluogo, anche a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini che hanno evidenziato la presenza di soggetti molesti che assumerebbero spesso comportamenti pericolosi. Pattugliamenti e controlli specifici sono stati effettuati in campo Marzio, piazza Matteotti, piazzale Bologna, via Gorizia, via Rattazzi, viale Milano, viale Torino, giardini Salvi e tutta la zona del Quadrilatero.

Nello specifico, durante la notte tra martedì e mercoledì una pattuglia della squadra volanti, intervenuta a seguito della segnalazione della rottura di un finestrino di un auto in sosta nella zona del Quadrilatero, all’angolo tra via Milano e via Firenze, ha sorpreso un soggetto – tale M. T., cittadino tunisino di 44 anni con a proprio carico precedenti – mentre si aggirava con fare sospetto e con la mano destra sanguinante; nelle vicinanze, è stato inoltre trovato un altro individuo, con il volto ferito e sanguinante, il quale, per con difficoltà ad esprimersi, indicava M. T. quale responsabile dell’aggressione. A carico di quest’ultimo, irregolare in Italia, il questore Sartori ha emesso un decreto di allontanamento dal territorio nazionale.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di polizia, effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla questura di Vicenza, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale di Vicenza e al reparto prevenzione del crimine della polizia di stato, sono stati controllati 28 autoveicoli e 88 persone, di cui 35 straniere e 19 con precedenti. Al termine delle attività operative, il questore Sartori ha adottato i seguenti provvedimenti: