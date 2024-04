Un chilo e mezzo di hashish in casa, arrestato 22enne

I finanzieri della compagnia di Arzignano hanno arrestato in flagranza di reato un italiano disoccupato per spaccio e detenzione, sequestrando oltre un chilo e mezzo di hashish, un telefono cellulare, due bilancini elettronici di precisione, un coltello utilizzato per suddividere lo stupefacente e 70 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio appena compiuta. L'operazione delle fiamme gialle si è svolta nella serata del 19 aprile scorso, a Trissino. I finanzieri, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno colto un ragazzo ventunenne residente in paese nell’atto di cedere due dosi di hashish, per un peso complessivo pari a poco meno di 12 grammi, a un ventenne del luogo a fronte della corresponsione di 70 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immediatamente intervenuta, la pattuglia operante ha proceduto con una successiva perquisizione presso l’abitazione dello spacciatore, che consentiva il rinvenimento e il sequestro di un rilevante quantitativo di stupefacente pari a 1.521 grammi di hashish – suddiviso in panetti da 100 grammi cadauno pronti per la rivendita - oltre a un telefono cellulare, due bilancini elettronici di precisione, un coltello utilizzato per tagliare la droga.

Il responsabile, su disposizione del p.m. di turno, è stato tratto in arresto e, quindi, accompagnato presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in stato di arresti domiciliari.