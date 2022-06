Un anno e quattro mesi ancora da scontare, falsario arrestato

Un falsario residente in provincia di Vicenza è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, un 46 enne nigeriano, deve infatti ancora scontare un anno e quattro mesi di carcere dopo essere stato condannato per contraffazione di certificazione, falsità materiale commessa dal privato e possesso di documenti di identificazione falsi. I carabinieri della stazione di Vicenza lo hanno rintracciato nella sua abitazione e lo hanno portato in carcere a Vicenza.