Un altro bar multato e denunciato: ha servito alcolici anche a ragazzini di 15 e 16 anni

Gli operatori hanno applicato la sanzione per l’illecito amministrativo nei confronti del commerciante pari a 333 euro per la somministrazione di alcolici a ciascuna delle tre 17enni. Per quanto riguarda invece la somministrazione ai due giovanissimi, di 16 e 15 anni, gli agenti hanno proceduto con la denuncia penale del titolare e del dipendente. Tutti i minori sono stati affidati ai genitori. In caso di nuova violazione da parte del locale è prevista la chiusura del locale fino a tre mesi.

Fonte: Veneziatoday