Ultraleggero si schianta in fase di atterraggio, feriti pilota e passeggero

Poco prima di mezzogiorno, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Gastagh ad Asiago per un aereo ultraleggero Tecnam 2002 precipitato in fase di atterraggio in un prato circa 500 metri prima della pista del Romeo Sartori: ferite le due persone a bordo.

I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno estratto le due persone all'interno del velivolo, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM stabilizzati e trasferiti ospedale in elisoccorso e ambulanza, uno è in ospedale ad Asiago con fratture multiple, l'altro è stato trasferito al San Bortolo a Vicenza con un trauma cranico.

Ancora in corso le operazioni di soccorso.