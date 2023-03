Ufficio immigrazione: arrestato cittadino straniero con passaporto falso

Nella giornata di ieri 15 marzo 2023, l'ufficio immigrazione della questura di Vicenza ha tratto in arresto un uomo di venticinque anni originario della Guinea Bissau. Nel maggio 2017 era entrato in Italia in maniera illegale su un barcone approdando sulla costa di Corigliano Calabro.

Subito soccorso e accompagnato in una comunità di accoglienza di Vicenza, il giovane aveva formalizzato la richiesta di asilo, ma nel 2018 la commissione territoriale competente aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale. Lo straniero aveva comunque fatto ricorso contro il diniego ricevuto ed era in attesa di conoscere l’esito del processo presso la Corte di Cassazione.

Nel frattempo e al fine di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lo straniero si era recato all'ufficio immigrazione della questura di Vicenza, esibendo un passaporto della Guinea Bissau riportante i suoi dati. Il documento, apparentemente rispondente ai requisiti previsti per un passaporto, ha però insospettito i poliziotti in servizio alla sezione permessi di soggiorno, i quali, dopo un attento esame del documento posto in essere con le apparecchiature in dotazione, confermavano il sospetto della non genuinità dello stesso. Pertanto l’uomo, fino a oggi incensurato, è stato tratto in arresto da personale dell’ufficio immigrazione ed è ora in attesa di giudizio.