Uccide i genitori per soldi: un piano premeditato nei dettagli da almeno un mese

Amici, musica, discoteche ma anche calcio e poker online. Questo è quanto emerge dai profili social di Diego Gugole, il vicentino che nella serata di martedì, si è costituito ai carabinieri raccontando i dettagli del duplice omicidio dei genitori, avvenuto poche ore prima nella loro abitazione di Chiampo.

25 anni compiuti il 3 dicembre scorso, era indubbiamente un ragazzo che amava fare festa, stare con gli amici e divertirsi. Al lavoro non ci pensava o meglio, "ultimamente non gli piaceva" così come ha poi raccontato ai carabinieri.

Appassionato di calcio e basket era sempre presente nei vari tornei paesani. Sui suoi profili social non ci sono ritratti di famiglia ma prettamente scatti condivisi con gli inseparabili amici.

Eppure dietro a quei sorrisi, a quegli eccessi c'era un ragazzo che a quanto pare nascondeva un'inquietudine dettata da molteplici situazioni ma soprattutto dalla smania del denaro che l'ha poi spinto oltre misura.

L'OMICIDIO DEI CONIUGI GUGOLE