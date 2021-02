Ubriaco fradicio si mette alla guida e provoca un incidente: denunciato

Lo scorso 6 febbraio la centrale operativa della compagnia carabinieri di Thiene ha ricevuto la segnalazione di un veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Roma, nel comune di Villaverla. Arrivati sul posto i militari hanno constatato che si trattava di una fuoriuscita autonoma e, al momento di accertare se ci fossero dei feriti, hanno notato subito che il conducente, nonché unico occupante della Volkswagen Golf incidentata, che aveva riportato una piccola escoriazione alla fronte, evidenziava i classici segni riconducibili a chi ha fatto uso di bevande alcoliche.

Sottoposto ad alcoltest, l'uomo, un vicentino di Caldogno, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,43 g/l e 2,41 g/l e per questo è scattata la massima sanzione prevista dalla legge: sospensione della patente e sequestro del mezzo.

L’uomo, inizialmente ha dichiarato che aveva bevuto due birre, poi quattro prosecchi. Dopo i controlli è stato accompagnato all'ospedale da un famigliare intervenuto sul posto.