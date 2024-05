Ubriaco, si schianta contro un palo del telefono e poi aggredisce i carabinieri: arrestato 

I carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, M.S. di 48 anni, italiano, residente a Velo D’Astico, già gravato da precedenti di polizia. L'uomo, lo scorso lunedì, a Longare, mentre era alla guida della sua autovettura, a causa dello stato di ebbrezza alcolica (ben oltre il limite consentito), ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un palo della linea telefonica. Intervenuti i carabinieri di Torri di Quartesolo, inviati dalla centrale operativa per la gestione dell’intervento e per i rilievi del caso, si sono resi conto della difficoltà di gestione dell’automobilista che manteneva un comportamento aggressivo nei confronti dei militari. Infatti, a causa dello stato di alterazione, brandendo una torcia elettrica che stava utilizzando per farsi luce, si è avventato contro uno dei carabinieri intervenuti, colpendolo al capo e causandogli delle lesioni lievissime.

A supporto della pattuglia è intervenuta anche l’autoradio del NOR per dare manforte ai colleghi già impegnati nell’intervento. Il soggetto è stato così condotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Il successivo 14 maggio, il tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e rimesso l’uomo in libertà in attesa della celebrazione del processo. Il 48enne, a causa della guida in stato di ebbrezza, anche denunciato all’Autorità Giudiziaria, con l’inevitabile ritiro della patente di guida.