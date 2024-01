Ubriaco si blocca al centro della rotatoria e minaccia di morte i poliziotti

La sera del 31 dicembre,I.S., 28enne di etnia sub-sahariana, dopo avere fatto incetta di libagioni ha inforcato la propria bici e perdendo l’orientamento si è fermato al centro della rotatoria di viale Mazzini con via Bonollo, proprio nel momento in cui transitava anche una pattuglia della Squadra Volante.

Vista la pericolosità della situazione, gli agenti di Polizia l'hanno invitato a spostarsi sul marciapiede ed a fornire un documento d'identità, ma costui con atteggiamento poco collaborativo, ha inveito contro gli agenti svuotando a terra il proprio borsello contenente vari documenti. La situazione è degenerata quando ha iniziato a minacciare di morte gli agenti.

Portato in questura, il 28enne è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza molesta.