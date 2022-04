Ubriaco, ruba 20 euro e prende a pugni un esercente e i carabinieri: arrestato

Sabato mattina, intorno alle 6.30, i carabinieri della stazione di Altavilla e di Torri Quartesolo hanno arrestato in flagranza Bance Abdoul Fatao, italiano diciannovenne, residente in provincia, gravato da pregiudizi di polizia con l'accusa di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose, danneggiamento aggravato e segnalavano per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Poco prima, il 19enne, insieme a due conoscenti, si presentava in un chiosco allestito per la vendita ambulante di bevande e panini in via Olmo, ad Altavilla Vicentina. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver sottratto la somma di 20 euro, lasciata sul bancone di mescita da uno degli accompagnatori per pagare la consumazione, ha tentato di asportare il cassetto del registratore di cassa.

L'esercente ha quindi tentato di fermarlo ma il 19enne l'ha preso a pugni e si è dileguato velocemente a piedi. Chiesto l'intervento dei carabinieri, il giovane è stato fermato a poca distanza e, al fine di sottrarsi al controllo, ha colpito ripetutamente i militari causando loro lesioni, oltre a danneggiare la carrozzeria di una delle autovetture di servizio. I militari, con non poca difficolta? riuscivano tuttavia ad immobilizzare l’esagitato.

La successiva perquisizione personale ha permesso ai carabinieri di rinvenire la somma di 20 euro, in precedenza sottratta, e 1,2 grammi di hashish, detenuta per uso personale. L ’arrestato, al termine delle formalita? di rito, è stato accompagnato in carcere.