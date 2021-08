Ubriaco, prima si arrampica sul monumento poi aggredisce gli agenti: arrestato 42enne

Dà in escandescenze in piazza e poi, completamente ubriaco prima si arrampica su un monumento e poi innesca una lite con la polizia locale, ferendo un agente e finendo a sua volta in ospedale. Protagonista dell’episodio, avvenuto a Schio alle 22 di domenica, un uomo (D.S. le iniziali) 42enne residente in un comune dell'Alto Vicentino

A seguito di richieste telefoniche pervenute da alcuni cittadini, due pattuglie della polizia locale "Alto Vicentino" si sono recate a Schio, piazza IV Novembre, dove una persona in evidente stato di ubriachezza era andata in escandescenze provocando pesantemente alcuni avventori di un bar.

Giunti sul posto, gli agenti hanno a lungo cercato di calmare il soggetto, il quale, rifiutando di declinare le proprie generalità, ha mantenuto un atteggiamento canzonatorio ed irriverente, per poi arrampicarsi sul monumento di piazza IV Novembre, continuando ad insultare e provocare i passanti.

Alcuni di loro si sono fermati invitandolo a cessare tale comportamento e, per tutta risposta, l'uomo è sceso dal monumento avvicinandosi minacciosamente ad uno dei passanti. A quel punto è stato bloccato da un agente, dal quale si è divincolato colpendo violentemente il lunotto posteriore di un’auto in sosta, mandandolo in frantumi. Poi ha cercato di sferrare un calcio volante, cadendo a terra e venendo contestualmente bloccato dagli operatori. Ne è seguita una colluttazione a seguito della quale uno degli agenti ha riportato lesioni guaribili in 3 giorni.

L'uomo è stato quindi accompagnato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso di Santorso, dove è stato giudicato guaribile in tre giorni.

Il 42enne è stato quindi tratto in arresto per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento e su disposizione del pubblico ministero sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell'Udienza di Convalida. Alle ore 09:30 di Martedì 3 agosto, il giudice Claudia Molinaro ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora, del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 19:00 alle ore 06:00, nonché dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.