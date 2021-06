Accompagna i nipoti in piscina e si ubriaca, denunciato 43enne

Il caldo e qualche bicchiere di troppo hanno probabilmente dato alla testa a un 43enne, residente in città, che sabato pomeriggio, verso le 16:45, ha portato i nipotini di 14 e 16 anni alle piscine comunali di via Forlanini per poi alzare il gomito e importunare gli altri clienti dello stabilimento.

A quel punto il responsabile della sicurezza ha chiamato gli agenti che poco dopo sono arrivati e hanno fermato l'uomo, il quale li ha accolti con insulti e bestemmie, rifiudandosi di fornire loro le generalità. Nel frattempo i due minori hanno chiamato un'altra parente per farsi portare a casa, mentre l'esagitato è stato portato in questura dove è stato denunciato per offese a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire i documenti, oltre che multato per ubriachezza molesta.