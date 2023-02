Ubriaco in motorino con l'assicurazione scaduta, maxi-multa a un 28enne

Un giovane di 28 anni è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza dalla Polizia Locale Vicenza Ovest per guida in stato di ebbrezza e assicurazione scaduta. Il fatto è avvenuto durante un controllo stradale lungo la SR11 a Montebello Vicentino, dove il giovane alla guida di un ciclomotore è stato sottoposto all'alcoltest e ha manifestato segni evidenti di alterazione psicofisica. Il tasso alcolemico rilevato era superiore di oltre quattro volte rispetto al limite consentito di 0,50 g/l. Durante il controllo, gli agenti hanno inoltre accertato che l'assicurazione del ciclomotore era scaduta a metà dicembre dello scorso anno. Per questo motivo, il mezzo è stato sequestrato e al giovane è stata comminata una sanzione di circa 900 euro. La vicenda sottolinea ancora una volta l'importanza di rispettare le norme sulla guida e sulla sicurezza stradale.