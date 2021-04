In giro ubriaco in mezzo alla strada, aveva in tasca una patente rubata: denunciato tre volte 

Le volanti della questura sono intervenute verso le 20:40 di mercoledì in viale Fusinato a Vicenza dopo che alcuni automobilisti avevano segnalato un uomo che barcollava in mezza alla strada, con il pericolo di essere investito.

L'individuo, P.L., un vicentino di 55 anni con precedenti, era completamente ubriaco e privo dei dispositivi di sicurezza per l'emergenza Covid.

La pattuglia, arrivata sul posto, ha chiesto i documenti al 55enne, ottenendo un netto rifiuto. L'uomo, che ha dimostrato un atteggiamento aggressivo ed è stato accompagnato in questura, in tasca aveva una patente di una donna di Bassano del Grappa che tempo prima aveva denunciato il furto della borsetta.

Per il vicentino sono scattate tre denunce: resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e ricettazione per il possesso del documento rubato. Inoltre è stato sanzionato per ubriachezza e per mancato rispetto delle norme anti-covid.