Ubriaco si masturba in piazza: denunciato

Nel pomeriggio di domenica le Volanti della Questura sono intervenute in piazzetta Lorenzon dove, intorno alle 16.30, a seguito della segnalazione di alcuni passanti relativa ad un uomo che, sdraiato a terra, si masturbava.

All'arrivo degli agenti sul posto, C.D., 38enne romeno residente a Vicenza, si trovava con i calzoni abbassati e diceva frasi senza senso.

L'uomo, in evidente stato di ebrezza, è stato quindi denunciato per ubriachezza molesta e per atti osceni in luogo pubblico.