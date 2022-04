Fermato alla guida di un furgone rubato, era ubriaco fradicio: denunciato 36enne

Nella tarda serata di martedì i carabinieri di Arzignano hanno denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e guida in stato di ebbrezza alcoolica un cittadino italiano di anni 36 originario della zona di Sandrigo.

Attorno alle 18 i militari, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, notavano un furgone che, per andatura e modalità di guida, richiamava l’attenzione degli operanti. Fermato il mezzo in via Vicenza di Arzignano con il supporto di un secondo equipaggio, i carabinieri hanno fermato il conducente appurando che il mezzo era stato rubato poche ore prima a Montorso Vicentino presso l’abitazione di un residente della zona.

I militari dell’Arma hanno quindi a recuperato il mezzo per restituirlo al legittimo proprietario che aveva denunciato il furto. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il conducente presentava un tasso alcolemico pari a 2,5 g/l e pertanto oltre ad essere denunciato per ricettazione è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. L’uomo dovrà rispondere di detti reati alla competente autorità giudiziaria.