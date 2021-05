Auto impazzita, guida contromano in centro: il conducente era ubriaco fradicio

Sabato sera, intorno alle 19.30, un cittadino ha segnalato alla Polizia locale Alto Vicentino di Schio un'auto Jeep Renegade che circolava pericolosamente contromano in via San Giovanni Bosco.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato che l'auto in questione, giunta da via A. Da Schio, aveva svoltato a sinistra immetendosi in via San Giovanni Bosco nonostante l'obbligo di svoltare a destra. Ha quindi proceduto verso l'intersezione con via Btg. Val Leogra dovendo però arrestare la marcia a causa dell'arrivo di altri veicoli dal corretto senso di marcia.

Fermato dagli agenti, il conducente ha mostrato evidenti sintomi di alterazione alcolica e quindi è stato accompagnato al comando dove è stato sottoposto ad alcoltest che ha evidenzaito un valore pari a 4,30 g/l: ben oltre 8 volte il limite massimo previsto.

Il condudente, un 62enne, è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Immediati il sequestro del mezzo e il ritiro della patente con decurtazione di 10 punti.